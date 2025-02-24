Фон дер Ляєн розповіла, скільки українців хочуть повернутися з Європи

Станом на зараз 4,5 млн українців, які зараз знайшли собі місце в європейських країнах, хочуть повернутися в Україну. Однак для цього необхідний сталий мир.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання уряду України та Європейської комісії.

За її словами, йдеться і про 700 тисяч переміщених до країн Європейського Союзу українських дітей, які навчаються, та студентів, які завдяки Програмі ЄС "Еразмус+" змогли знайти нове академічне середовище.

"4,5 млн українців, які зараз знайшли собі місце в європейських країнах, все ж хочуть повернутися додому, а для цього необхідний сталий мир", - сказала фон дер Ляєн.

Українські біженці у ЄС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада ЄС прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Також ми писали, до яких країн ЄС найбільше їдуть українські біженці. За даними Євростату, найбільше українців перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Раніше повідомлялося, що більшість українських біженців планують повернутися на Батьківщину, після того, як у нашій країні стане безпечно. ООН разом з українським урядом вже працюють над програмами для забезпечення цих людей житлом та роботою.

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