Фон дер Ляйен рассказала, сколько украинцев хотят вернуться из Европы

По состоянию на сейчас 4,5 млн украинцев, которые сейчас нашли себе место в европейских странах, хотят вернуться в Украину. Однако для этого необходим устойчивый мир.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания правительства Украины и Европейской комиссии.

По ее словам, речь идет и о 700 тысячах перемещенных в страны Европейского Союза украинских детей, которые учатся, и студентов, которые благодаря Программе ЕС "Эразмус+" смогли найти новую академическую среду.

"4,5 млн украинцев, которые сейчас нашли себе место в европейских странах, все же хотят вернуться домой, а для этого необходим устойчивый мир", - сказала фон дер Ляйен.

Украинские беженцы в ЕС

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Также мы писали, в какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы. По данным Евростата, больше всего украинцев находятся в Германии, Польше и Чехии.

Ранее сообщалось, что большинство украинских беженцев планируют вернуться на Родину, после того, как в нашей стране станет безопасно. ООН вместе с украинским правительством уже работают над программами для обеспечения этих людей жильем и работой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.