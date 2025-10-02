У ЄС анонсували нову програму, яка надасть Україні технологічну перевагу на фронті

За її словами, Росія повинна знати, що ЄС та його партнери мають волю і засоби продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого і тривалого миру.

"Незабаром ми запустимо нову програму, щоб надати Україні технологічну перевагу, необхідну на полі бою", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що партнери разом працюють над майбутнім України як держави-члена Європейського Союзу.

"Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо: сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно", - додала глава Єврокомісії.