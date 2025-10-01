ЄС переказав Україні 4 млрд євро: на що підуть кошти

Європейська Комісія перерахувала Україні дев’ятий транш макрофінансової допомоги на 4 млрд євро. Загальна підтримка ЄС від початку війни вже наближається до 178 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської комісії та прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Європейська Комісія виплатила дев'ятий транш надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на суму 4 млрд євро, ще більше зміцнивши роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України, загальна підтримка якого наближається до 178 млрд євро.

З урахуванням цього платежу загальна підтримка Комісії Україні в рамках MFA з початку 2025 року сягає 14 млрд євро.

Ця значна виплата підтверджує зобов'язання ЄС підтримувати Україну і є наслідком нещодавнього оголошення президентом Урсулою фон дер Ляєн у її промові про стан Союзу про авансове фінансування в розмірі 6 млрд євро внеску ЄС до ініціативи ERA.

Ця підтримка допоможе Україні задовольнити її зростаючі фінансові потреби, зокрема в оборонному секторі. Зокрема, 2 млрд євро з сьогоднішньої виплати будуть виділені на безпілотні літальні апарати відповідно до взаємної угоди між ЄС та Україною.

Свириденко своєю чергою підтвердила, що Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans.

"Символічно, що виплата здійснена саме сьогодні, у День захисників і захисниць України", - зауважила вона.

Прем'єр пояснила, що транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для України важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність та надавати довгострокову підтримку.

"Я дякую президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Комісару ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісу Домбровскісу за їхнє лідерство. Ці кошти - це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України", - зауважила прем'єр.