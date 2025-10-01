ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЄС переказав Україні 4 млрд євро: на що підуть кошти

Брюссель, Середа 01 жовтня 2025 14:23
UA EN RU
ЄС переказав Україні 4 млрд євро: на що підуть кошти Фото: Україна отримає 4 млрд євро від ЄС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейська Комісія перерахувала Україні дев’ятий транш макрофінансової допомоги на 4 млрд євро. Загальна підтримка ЄС від початку війни вже наближається до 178 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської комісії та прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Європейська Комісія виплатила дев'ятий транш надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на суму 4 млрд євро, ще більше зміцнивши роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України, загальна підтримка якого наближається до 178 млрд євро.

З урахуванням цього платежу загальна підтримка Комісії Україні в рамках MFA з початку 2025 року сягає 14 млрд євро.

Ця значна виплата підтверджує зобов'язання ЄС підтримувати Україну і є наслідком нещодавнього оголошення президентом Урсулою фон дер Ляєн у її промові про стан Союзу про авансове фінансування в розмірі 6 млрд євро внеску ЄС до ініціативи ERA.

Ця підтримка допоможе Україні задовольнити її зростаючі фінансові потреби, зокрема в оборонному секторі. Зокрема, 2 млрд євро з сьогоднішньої виплати будуть виділені на безпілотні літальні апарати відповідно до взаємної угоди між ЄС та Україною.

Свириденко своєю чергою підтвердила, що Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans.

"Символічно, що виплата здійснена саме сьогодні, у День захисників і захисниць України", - зауважила вона.

Прем'єр пояснила, що транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для України важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність та надавати довгострокову підтримку.

"Я дякую президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Комісару ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісу Домбровскісу за їхнє лідерство. Ці кошти - це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України", - зауважила прем'єр.

Зауважимо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн лиш вчора, 30 вересня, заявила про це перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі.

За її словами, Європейська комісія домовилась з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів.

Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.

Ми також писали, що посли Європейського Союзу почали обговорення плану надання Україні 140 млрд євро у вигляді кредитів за рахунок заморожених активів Центробанку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Війна Росії проти України
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні