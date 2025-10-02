У ЄС анонсували нову програму, яка надасть Україні технологічну перевагу на фронті
Європейський Союз найближчим часом запустить програму, яка дозволить Україні досягти технологічної переваги на полі бою.
Як передає РБК-Україна, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х.
За її словами, Росія повинна знати, що ЄС та його партнери мають волю і засоби продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого і тривалого миру.
"Незабаром ми запустимо нову програму, щоб надати Україні технологічну перевагу, необхідну на полі бою", - повідомила фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що партнери разом працюють над майбутнім України як держави-члена Європейського Союзу.
"Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо: сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно", - додала глава Єврокомісії.
Допомога Україні від ЄС
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Європейська комісія перерахувала Україні дев’ятий транш макрофінансової допомоги на 4 млрд євро. Загальна підтримка ЄС від початку війни вже наближається до 178 млрд євро.
Також Єврокомісія домовилася з Україною про виділення 2 млрд євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.
Окрім того, згідно з планом ЄС, з 2026 року Україна почне отримувати репарації від Росії. Вони будуть оформлені як "кредит" ЄС на 140 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.
Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що репараційний кредит із заморожених російських активів може стати головним джерелом підтримки України 2026 року.