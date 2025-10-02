В ЕС анонсировали новую программу, которая даст Украине технологическое преимущество на фронте
Европейский Союз в ближайшее время запустит программу, которая позволит Украине достичь технологического преимущества на поле боя.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х.
По ее словам, Россия должна знать, что ЕС и его партнеры имеют волю и средства продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого и прочного мира.
"Вскоре мы запустим новую программу, чтобы предоставить Украине технологическое преимущество, необходимое на поле боя", - сообщила фон дер Ляйен.
Она отметила, что партнеры вместе работают над будущим Украины как государства-члена Европейского Союза.
"Именно это мы имеем в виду, когда говорим: сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - добавила глава Еврокомиссии.
Помощь Украине от ЕС
Напомним, сегодня стало известно, что Европейская комиссия перечислила Украине девятый транш макрофинансовой помощи на 4 млрд евро. Общая поддержка ЕС с начала войны уже приближается к 178 млрд евро.
Также Еврокомиссия договорилась с Украиной о выделении 2 млрд евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.
Кроме того, согласно плану ЕС, с 2026 года Украина начнет получать репарации от России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что репарационный кредит из замороженных российских активов может стать главным источником поддержки Украины в 2026 году.