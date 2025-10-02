В ЕС анонсировали новую программу, которая даст Украине технологическое преимущество на фронте

Европейский Союз в ближайшее время запустит программу, которая позволит Украине достичь технологического преимущества на поле боя.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х .

По ее словам, Россия должна знать, что ЕС и его партнеры имеют волю и средства продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого и прочного мира.

"Вскоре мы запустим новую программу, чтобы предоставить Украине технологическое преимущество, необходимое на поле боя", - сообщила фон дер Ляйен.

Она отметила, что партнеры вместе работают над будущим Украины как государства-члена Европейского Союза.

"Именно это мы имеем в виду, когда говорим: сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - добавила глава Еврокомиссии.