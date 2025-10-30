Фокус на економіці та робота заради світу: що сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Трампом

"Торгівельно-економічна взаємодія має залишатися рушійною силою зв'язків, а не перешкодою чи джерелом конфліктів. Важливо зосередитися на довгострокових вигодах, які приносить співробітництво, а не впадати у порочне коло відплати", - заявив лідер Китаю.

За словами Сі Цзіньпіна, торгово-економічні групи США та Китаю досягли базового консенсусу щодо вирішення основних проблем.

"Протягом багатьох років я неодноразово публічно заявляв, що Китай та Сполучені Штати мають бути партнерами та друзями. Цьому нас навчила історія, і цього вимагає реальність", - додав Сі Цзіньпін.

Він також закликав економічні та торгові команди обох сторін постійно звужувати список проблем та розширювати список співробітництва на основі принципів рівності, поваги та взаємної вигоди.

За його словами, торгово-економічні зв'язки повинні залишатися рушійною силою відносин Китаю та США, а не бути каменем спотикання.

Також Китай та США повинні підтримувати взаємодію на всіх рівнях та по всіх каналах для покращення взаєморозуміння.

Окрім того, за його словами, Китай та США можуть разом працювати для досягнення більш значущих цілей на благо всього світу. Так, Китай у 2026-му прийме саміт АТЕС, а США – G20, сторонам слід підтримувати один одного та прагнути позитивних підсумків обох самітів.