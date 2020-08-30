Фокін заявив, що мінські угоди - єдиний шлях до миру на Донбасі

Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)

Виконання Мінських угод, в тому числі пункту про надання Донбасу особливого статусу, є єдиним шляхом до досягнення миру в регіоні.

Таку позицію висловив заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв'ю виданню "Страна".

"Розумію, що у мене буде багато опонентів, але скажу, що виконання Мінських домовленостей - це єдиний шлях до миру", - сказав він.

На питання, чи призведе до миру надання особливого статусу Донбасу, Фокін відповів: "Не може не привести, але цьому заважає велика, потужна, фінансово забезпечена групування політичних сил, яких війна - мати рідна".

Зазначимо, Фокін - перший прем'єр-міністр України. Він увійшов до складу ТКГ 18 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фокін у складі української делегації в Тристоронній контактній групі буде відповідати за комунікацію з громадянським суспільством окупованого Донбасу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кравчук і Фокін - це правильний дипломатичний баланс в переговорах по Донбасу.

Як писало РБК-Украина, раніше представник Донецька розповів про небезпеку "круглих столів" з жителями ОРДЛО.