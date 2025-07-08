Флот РФ зникає: агенти "АТЕШ" фіксують порожні бухти у Севастополі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За їхніми даними, останнім часом бухта майже порожня - основна її функція нині зводиться до стоянки буксирів і невеликих патрульних катерів.

Фіксується поступова деградація залишків Чорноморського флоту Росії.

Якщо раніше в цій бухті базувалися бойові кораблі, то тепер її використовують лише для технічного обслуговування та рідкісних навчань з протидиверсійної оборони.

Окремі бойові одиниці, які ще залишилися в порту, окупанти намагаються періодично переміщати, змінюючи дислокацію, щоб ускладнити виявлення.

Фото: У Севастополі майже не лишилось бойових кораблів (t.me/atesh_ua)

За словами "АТЕШ", усі ці переміщення фіксуються і передаються Силам оборони України.

"Кожен об’єкт під контролем — жоден корабель не залишиться непоміченим", - заявляють у русі.