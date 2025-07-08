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Флот РФ зникає: агенти "АТЕШ" фіксують порожні бухти у Севастополі

Вівторок 08 липня 2025 08:35
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Флот РФ зникає: агенти "АТЕШ" фіксують порожні бухти у Севастополі Фото: У Севастополі майже не лишилось бойових кораблів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Агенти руху спротиву "АТЕШ" продовжують моніторити ситуацію в Стрілецькій бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За їхніми даними, останнім часом бухта майже порожня - основна її функція нині зводиться до стоянки буксирів і невеликих патрульних катерів.

Фіксується поступова деградація залишків Чорноморського флоту Росії.

Якщо раніше в цій бухті базувалися бойові кораблі, то тепер її використовують лише для технічного обслуговування та рідкісних навчань з протидиверсійної оборони.

Окремі бойові одиниці, які ще залишилися в порту, окупанти намагаються періодично переміщати, змінюючи дислокацію, щоб ускладнити виявлення.

Фото: У Севастополі майже не лишилось бойових кораблів (t.me/atesh_ua)

За словами "АТЕШ", усі ці переміщення фіксуються і передаються Силам оборони України.

"Кожен об’єкт під контролем — жоден корабель не залишиться непоміченим", - заявляють у русі.

Нагадаємо, нещодавно в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.

Також напередодні партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.

Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.

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