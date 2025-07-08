Флот РФ исчезает: агенты "АТЕШ" фиксируют пустые бухты в Севастополе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

По их данным, в последнее время бухта почти пустует - основная ее функция сейчас сводится к стоянке буксиров и небольших патрульных катеров.

Фиксируется постепенная деградация остатков Черноморского флота России.

Если раньше в этой бухте базировались боевые корабли, то теперь ее используют лишь для технического обслуживания и редких учений по противодиверсионной обороне.

Отдельные боевые единицы, которые еще остались в порту, оккупанты пытаются периодически перемещать, меняя дислокацию, чтобы усложнить обнаружение.

Фото: В Севастополе почти не осталось боевых кораблей (t.me/atesh_ua)

По словам "АТЕШ", все эти перемещения фиксируются и передаются Силам обороны Украины.

"Каждый объект под контролем - ни один корабль не останется незамеченным", - заявляют в движении.