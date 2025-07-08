Флот РФ исчезает: агенты "АТЕШ" фиксируют пустые бухты в Севастополе
Агенты движения сопротивления "АТЕШ" продолжают мониторить ситуацию в Стрелецкой бухте временно оккупированного Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
По их данным, в последнее время бухта почти пустует - основная ее функция сейчас сводится к стоянке буксиров и небольших патрульных катеров.
Фиксируется постепенная деградация остатков Черноморского флота России.
Если раньше в этой бухте базировались боевые корабли, то теперь ее используют лишь для технического обслуживания и редких учений по противодиверсионной обороне.
Отдельные боевые единицы, которые еще остались в порту, оккупанты пытаются периодически перемещать, меняя дислокацию, чтобы усложнить обнаружение.
По словам "АТЕШ", все эти перемещения фиксируются и передаются Силам обороны Украины.
"Каждый объект под контролем - ни один корабль не останется незамеченным", - заявляют в движении.
Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.
Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.
Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.