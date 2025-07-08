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Флот РФ исчезает: агенты "АТЕШ" фиксируют пустые бухты в Севастополе

Вторник 08 июля 2025 08:35
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Флот РФ исчезает: агенты "АТЕШ" фиксируют пустые бухты в Севастополе Фото: В Севастополе почти не осталось боевых кораблей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Агенты движения сопротивления "АТЕШ" продолжают мониторить ситуацию в Стрелецкой бухте временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

По их данным, в последнее время бухта почти пустует - основная ее функция сейчас сводится к стоянке буксиров и небольших патрульных катеров.

Фиксируется постепенная деградация остатков Черноморского флота России.

Если раньше в этой бухте базировались боевые корабли, то теперь ее используют лишь для технического обслуживания и редких учений по противодиверсионной обороне.

Отдельные боевые единицы, которые еще остались в порту, оккупанты пытаются периодически перемещать, меняя дислокацию, чтобы усложнить обнаружение.

Фото: В Севастополе почти не осталось боевых кораблей (t.me/atesh_ua)

По словам "АТЕШ", все эти перемещения фиксируются и передаются Силам обороны Украины.

"Каждый объект под контролем - ни один корабль не останется незамеченным", - заявляют в движении.

Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.

Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.

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