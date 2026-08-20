Флот РФ мог остаться без двух кораблей для запуска "Калибров": снимки со спутников

Стали известны последствия атаки 12 августа по военно-морской базе в Новороссийске, после которого повреждения получили два фрегата Черноморского флота РФ. Появились первые подробности о возможном масштабе этих повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал " Милитарный ".

Портал внимательно изучил материалы OSINT-эров Absolutely Reliable Source, опубликовавших спутниковый снимок базы в Новороссийске. На нем, возможно, зафиксированы повреждения пусковых установок обоих фрегатов.

Если эта информация подтвердится, оба корабля могли упустить возможность применять ракеты "Калибр" - основное ударное оружие этого класса фрегатов.

Повреждения "Адмирала Эссена"

По данным аналитиков, попадание пришлось на носовую часть корабля – там деформировалась палуба. Разрушен 8-ячеистый модуль универсальной корабельной пусковой установки УКСК 3С14, предназначенный именно для запуска "Калибров". Также, по этим данным, повреждена боевая информационно-управляющая система "Требование-М".

Это уже не первый случай для этого фрегата – в начале 2026 года уже сообщали о его поражении.

Носители "Калибров" - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" в августе 2026 года (фото: @absreliable)

Флагман флота претерпел внутреннюю детонацию

"Адмирал Макаров" является флагманом Черноморского флота РФ. Попадание, по имеющимся данным, пришлось на район вертикальных пусковых установок, что повлекло за собой внутреннюю детонацию и выгорание пусковых шахт УКСК 3С14.

Кроме того, аналитики сообщают о повреждениях радиолокационных систем, радиоэлектронной борьбы и связи на корабле.

Насколько серьезна потеря для флота

Если повреждения пусковых установок на обоих фрегатах подтвердятся, Черноморский флот РФ может лишиться сразу двух основных носителей ракет "Калибр". По имеющейся оценке, оба корабля потребуют длительного ремонта, а их возвращение в боевой состав может занять не менее года.

Следует отметить, что степень повреждений пока базируется на анализе спутникового снимка и официально не подтверждена - эта информация требует дальнейшей проверки.

Повреждение фрегата "Адмирал Эссен" в марте 2026 года (фото: КиберМука)

Три фрегата одного проекта

"Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" принадлежат к проекту 11356Р "Буревестник" – серии российских многоцелевых фрегатов, созданных на базе экспортных кораблей типа "Тальвар", строившихся для ВМС Индии.

В состав Черноморского флота РФ входили три фрегата этого проекта:

"Адмирал Григорьевич"

"Адмирал Эссен"

"Адмирал Макаров"

"Адмирал Григорьевич" – единственный уцелевший корабль этой серии – сейчас находится в Балтийском регионе. В последний раз его фиксировали, когда он открыл предупредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш. Также известно, что в течение апреля этот фрегат сопровождал несколько танкеров "теневого флота" РФ через пролив.