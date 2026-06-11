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FlixBus запускає внутрішні рейси Україною: з’єднав перші міста-мільйонники

15:30 11.06.2026 Чт
2 хв
Що це означає для пасажирів та як новий сервіс спростить поїздки до Європи? 
aimg Анастасія Мацепа
FlixBus запускає внутрішні рейси Україною: з’єднав перші міста-мільйонники Фото: міжнародний перевізник FlixBus запустив перший внутрішній маршрут в Україні (Facebook FlixBus)
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Міжнародний автобусний оператор FlixBus запустив перший внутрішній маршрут в Україні між двома містами-мільйонниками. У компанії розраховують, що новий рейс стане лише початком розширення мережі перевезень усередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента FlixBus у Східній Європі Міхала Лемана в інтерв’ю NV.

Головне:

  • Перший маршрут: Київ-Харків.
  • Партнер проєкту: Вітчизняний перевізник “Автобусні лінії України”.
  • Основна мета: Спростити харків’янам доступ до європейської мережі FlixBus. Пасажири зможуть пересісти в Києві на рейси до Польщі, Угорщини, Чехії, Австрії, Німеччини та інших країн.
  • Потенціал: FlixBus працює в Україні вже 7 років і наразі охоплює 21 місто. Компанія бачить великий попит на внутрішні перевезення, рівень розвитку яких поки що низький.

FlixBus запустив перший внутрішній маршрут в Україні

Міжнародний оператор автобусних перевезень FlixBus запустив свій перший внутрішній маршрут в Україні – між Києвом і Харковом. Раніше компанія працювала в країні лише на міжнародних напрямках.

Новий рейс виконується у партнерстві з українським перевізником «Автобусні лінії України».

Як зазначив Леман, запуск цього маршруту є важливим кроком для розвитку мережі перевезень усередині країни.

''Це перший внутрішній маршрут автобусами у нашому зеленому фірмовому оформленні. Він спростить для мешканців Харкова доступ до решти маршрутів нашої мережі'', – зазначив він.

За його словами, тепер пасажири з Харкова зможуть зручно діставатися Києва та пересідати на рейси до країн Європи, зокрема до Польщі, Чехії, Австрії, Німеччини та інших держав.

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Потенціал внутрішнього ринку

У FlixBus наголошують, що в Україні наразі спостерігається низький рівень розвитку міжміських автобусних перевезень, однак ринок має значний потенціал.

Компанія вже сім років працює на українському ринку та представлена у 21 місті. До цього її маршрути охоплювали лише міжнародні перевезення з України до Європи.

''В Україні доволі низький рівень розвитку міжміських автобусних перевезень. Потенціал тут дуже великий, його просто потрібно розкрити'', – зазначив Леман.

Він також додав, що розвиток внутрішніх маршрутів може стати важливим елементом інтеграції України до європейської транспортної системи, де подібні моделі вже давно успішно працюють.

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