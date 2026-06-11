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FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине: соединил первые города-миллионники

15:30 11.06.2026 Чт
2 мин
Что это значит для пассажиров и как новый сервис упростит поездки в Европу?
aimg Анастасия Мацепа
FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине: соединил первые города-миллионники Фото: международный перевозчик FlixBus запустил первый внутренний маршрут в Украине (Facebook FlixBus)
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Международный автобусный оператор FlixBus запустил первый внутренний маршрут в Украине между двумя городами-миллионниками. В компании рассчитывают, что новый рейс станет лишь началом расширения сети перевозок внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента FlixBus в Восточной Европе Михала Лемана в интервью NV.

Главное:

  • Первый маршрут: Киев-Харьков.
  • Партнер проекта: Отечественный перевозчик "Автобусные линии Украины".
  • Основная цель: Упростить харьковчанам доступ к европейской сети FlixBus. Пассажиры смогут пересесть в Киеве на рейсы в Польшу, Венгрию, Чехию, Австрию, Германию и другие страны.
  • Потенциал: FlixBus работает в Украине уже 7 лет и сейчас охватывает 21 город. Компания видит большой спрос на внутренние перевозки, уровень развития которых пока низкий.

FlixBus запустил первый внутренний маршрут в Украине

Международный оператор автобусных перевозок FlixBus запустил свой первый внутренний маршрут в Украине - между Киевом и Харьковом. Ранее компания работала в стране только на международных направлениях.

Новый рейс выполняется в партнерстве с украинским перевозчиком "Автобусные линии Украины".

Как отметил Леман, запуск этого маршрута является важным шагом для развития сети перевозок внутри страны.

''Это первый внутренний маршрут автобусами в нашем зеленом фирменном оформлении. Он упростит для жителей Харькова доступ к остальным маршрутам нашей сети'', - отметил он.

По его словам, теперь пассажиры из Харькова смогут удобно добираться до Киева и пересаживаться на рейсы в страны Европы, в частности в Польшу, Чехию, Австрию, Германию и другие государства.

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Потенциал внутреннего рынка

В FlixBus отмечают, что в Украине сейчас наблюдается низкий уровень развития междугородних автобусных перевозок, однако рынок имеет значительный потенциал.

Компания уже семь лет работает на украинском рынке и представлена в 21 городе. До этого ее маршруты охватывали только международные перевозки из Украины в Европу.

''В Украине довольно низкий уровень развития междугородних автобусных перевозок. Потенциал здесь очень большой, его просто нужно раскрыть'', - отметил Леман.

Он также добавил, что развитие внутренних маршрутов может стать важным элементом интеграции Украины в европейскую транспортную систему, где подобные модели уже давно успешно работают.

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