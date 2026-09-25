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"Флеш" розповів, що буде з інтернетом в Україні після російських атак

00:35 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: радник президента України Сергій Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Вся країна без інтернету не залишиться завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку - навіть попри атаки Росії на інформаційну мережеву інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету", - написав Бескрестнов.

За його словами, можливі лише локальні перебої, які провайдери, як він сподівається, швидко усунуть.

Радник також зазначив, що вартість надання інтернет-послуг дійсно може зрости - це потрібно, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

Бескрестнов закликав українців не піддаватись інформаційним атакам ворога.

"Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше вже попереджали про можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури внаслідок цілодобових російських обстрілів.

РБК-Україна також писало, що Росія під час масованої атаки на Україну 23 вересня вдарила по дата-центрах, намагаючись порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Крім того, під час атаки РФ на Київ 23 вересня було пошкоджено один зі столичних дата-центрів - через це у мережах провайдерів UTELS та "Павутина" виникли перебої зі зв'язком і доступом до окремих послуг.

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