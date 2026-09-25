"Флеш" розповів, що буде з інтернетом в Україні після російських атак

"Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету", - написав Бескрестнов.

За його словами, можливі лише локальні перебої, які провайдери, як він сподівається, швидко усунуть.

Радник також зазначив, що вартість надання інтернет-послуг дійсно може зрости - це потрібно, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

Бескрестнов закликав українців не піддаватись інформаційним атакам ворога.

"Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету", - зазначив він.