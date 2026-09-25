"Флэш" рассказал, что будет с интернетом в Украине после российских атак

Вся страна без интернета не останется благодаря максимально распределенным каналам связи - даже несмотря на атаки России на информационную сетевую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
"Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (область, город) не останется без интернета", - написал Бескрестнов.
По его словам, возможны только локальные перебои, которые провайдеры, как он надеется, быстро устранят.
Советник также отметил, что стоимость предоставления интернет-услуг действительно может возрасти – это нужно, чтобы компенсировать затраты на ремонт поврежденной инфраструктуры.
Бескрестнов призвал украинцев не подвергаться информационным атакам врага.
"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – отметил он.
Напомним, ранееуже предупреждали о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом из-за повреждений телекоммуникационной инфраструктуры в результате круглосуточных российских обстрелов.
РБК-Украина также писала, чтоРоссия во время массированной атаки на Украину 23 сентября ударила по дата-центрам, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.
Кроме того, во время атаки РФ на Киев 23 сентября был поврежден один из столичных дата-центров – из-за этого в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.