RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Флэш" рассказал, что будет с интернетом в Украине после российских атак

00:35 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Вся страна без интернета не останется благодаря максимально распределенным каналам связи - даже несмотря на атаки России на информационную сетевую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (область, город) не останется без интернета", - написал Бескрестнов.

По его словам, возможны только локальные перебои, которые провайдеры, как он надеется, быстро устранят.

Советник также отметил, что стоимость предоставления интернет-услуг действительно может возрасти – это нужно, чтобы компенсировать затраты на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Бескрестнов призвал украинцев не подвергаться информационным атакам врага.

"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – отметил он.

Напомним, ранееуже предупреждали о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом из-за повреждений телекоммуникационной инфраструктуры в результате круглосуточных российских обстрелов.

РБК-Украина также писала, чтоРоссия во время массированной атаки на Украину 23 сентября ударила по дата-центрам, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

Кроме того, во время атаки РФ на Киев 23 сентября был поврежден один из столичных дата-центров – из-за этого в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернетзв'язок