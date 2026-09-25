"Флэш" рассказал, что будет с интернетом в Украине после российских атак

"Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (область, город) не останется без интернета", - написал Бескрестнов.

По его словам, возможны только локальные перебои, которые провайдеры, как он надеется, быстро устранят.

Советник также отметил, что стоимость предоставления интернет-услуг действительно может возрасти – это нужно, чтобы компенсировать затраты на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Бескрестнов призвал украинцев не подвергаться информационным атакам врага.

"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – отметил он.