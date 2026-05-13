"Флеш" розкрив, як РФ змінила безпілотники "Гербера"

Для чого Росія використовує "Герберу"

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов пояснив, що БПЛА "Гербера" від початку використовувався росіянами як допоміжний засіб, а не як основний ударний дрон.

За словами "Флеша", апарат застосовують як хибну мету для української ППО, ретранслятор MESH-зв'язку для дронів Shahed, розвідника і засіб поширення листівок.

"Тому на "Герберах" економили, спочатку їх запускали взагалі без захисту супутникової навігації, потім стали ставити 4-елементні антени CRPA іранського виробництва, які на "Шахедах" уже не актуальні", - заявив Бескрестнов.

На дронах почали помічати нові антени

Як зазначив "Флеш", останнім часом на російських безпілотниках "Гербера" стали з'являтися антени "Комета" на 12 елементів.

Радник міністра оборони України вважає, що це може вказувати на збільшення виробничих потужностей російського підприємства, що випускає такі системи.

"Для мене це знак того, що завод, який випускає "Комети", збільшив виробничі потужності. Ще рік тому "Комет" не вистачало навіть для КАБ. На заводі була черга на 3-5 місяців", - повідомив він.

Більш сучасні системи ставлять на важливі цілі

Бескрестнов стверджує, що антени "Комета" на 16 елементів поки що використовуються тільки на більш пріоритетних російських розробках.

"А ось "Комети" на 16 елементів ідуть поки тільки на важливі вироби", - додав Флеш.