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Аналог "Старлінк" у Росії стане проблемою для ЗСУ, - радник президента "Флеш"

13:24 11.08.2026 Вт
2 хв
Який вихід бачить радник президента?
aimg Олена Чупровська
Аналог "Старлінк" у Росії стане проблемою для ЗСУ, - радник президента "Флеш" Фото: "Флеш" розповів, що Україні варто робити вже зараз проти "Рассвета" (t.me_bureau)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Мережа супутників "Рассвет" (аналог "Старлінк") у противника стане для України проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника президента України Сергія Бескрестнова, відомого як "Флеш".

Чому "Рассвет" стане проблемою для України

Бескрестнов пояснив, що мережа супутників "Рассвет" - російський аналог Старлінку. Найпростіший наслідок її запуску - у ворога покращиться зв'язок на фронті.

Але головна небезпека, за словами радника, в іншому. Зараз Україна не може використовувати Старлінк для онлайн-керування безпілотниками над територією Росії, адже там він не працює.

У росіян ситуація буде протилежна. Коли запрацює "Рассвет", вони зможуть атакувати дронами з онлайн-керуванням всю територію України.

"Зв'язок на фронтах у ворога покращиться - тут все зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати "Старлінк" для онлайн керування БПЛА над Росією. Він там не працює. А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники", - написав Бескрестнов.

Який вихід бачить радник президента

Бескрестнов назвав єдиний спосіб протидії цій загрозі - спрямувати всі сили на створення засобів радіоелектронної боротьби проти "Рассвета".

За його словами, це варто робити, поки є час. Радник президента вважає це завдання пріоритетним особисто для себе.

Що відомо про супутники "Рассвет"

Тим часом Росія прискорює розгортання угруповання супутників "Рассвет", випереджаючи власні плани.

Перші 16 апаратів вивели на орбіту ще в березні, а до 2027 року Москва планує мати вже 292 супутники, а до 2035-го - 924.

Наразі система працює лише фрагментарно - тільки тоді, коли конкретний супутник пролітає над Україною.

Повноцінно за принципом Старлінку мережа запрацює лише після виведення на орбіту всього угруповання.

Як повідомляло РБК-Україна, комерційно "Рассвет" запрацює орієнтовно у 2027 році.

Другий запуск супутників відбувся 19 липня, а для заявленого цілодобового покриття розробнику потрібно понад 250 апаратів.

Паралельно тривають перемовини про підключення до мережі мобільних операторів та швидкісних потягів.

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