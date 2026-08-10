Росія прискорює запуск "Рассвета" - власного аналогу Starlink, - ГУР

Про це повідомив в інтервʼю РБК-Україна заступник начальника ГУР МО генерал-майора Вадим Скібіцький.

Скільки супутників вже на орбіті

За словами Скібіцького, Москва впроваджує "Рассвет" значно швидше, ніж це передбачали її власні плани. Ще в березні 2026 року Росія вивела на навколоземну орбіту перші 16 супутників угруповання.

Наступним кроком стануть додаткові запуски, які мають сформувати повноцінне угруповання: 292 супутники - до 2027 року, а надалі - аж 924 апарати до 2035 року.

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Як працюватиме система і чи можна їй протидіяти

Наразі "Рассвет" здатний працювати лише фрагментарно - тільки в ті моменти, коли конкретний супутник пролітає над територією України. Проте коли росіяни виведуть на орбіту повноцінне угруповання, система запрацює за принципом, аналогічним Starlink. За словами Скібіцького, вже триває дискусія щодо того, як протидіяти цій системі.