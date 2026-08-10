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Росія прискорює запуск "Рассвета" - власного аналогу Starlink, - ГУР

13:03 10.08.2026 Пн
2 хв
Скільки супутників планує вивести на орбіту Москва і коли система запрацює на повну силу?
aimg Лев Шевченко aimg Уляна Безпалько
Росія прискорює запуск "Рассвета" - власного аналогу Starlink, - ГУР Фото: супутник системи "Рассвет" ("Бюро 1440")
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Росія прискорено розгортає угруповання супутників "Рассвет" - власний аналог системи Starlink, випередивши терміни, які закладала у власні плани.

Про це повідомив в інтервʼю РБК-Україна заступник начальника ГУР МО генерал-майора Вадим Скібіцький.

Скільки супутників вже на орбіті

За словами Скібіцького, Москва впроваджує "Рассвет" значно швидше, ніж це передбачали її власні плани. Ще в березні 2026 року Росія вивела на навколоземну орбіту перші 16 супутників угруповання.

Наступним кроком стануть додаткові запуски, які мають сформувати повноцінне угруповання: 292 супутники - до 2027 року, а надалі - аж 924 апарати до 2035 року.

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Як працюватиме система і чи можна їй протидіяти

Наразі "Рассвет" здатний працювати лише фрагментарно - тільки в ті моменти, коли конкретний супутник пролітає над територією України. Проте коли росіяни виведуть на орбіту повноцінне угруповання, система запрацює за принципом, аналогічним Starlink. За словами Скібіцького, вже триває дискусія щодо того, як протидіяти цій системі.

Раніше стало відомо, що Росія, ймовірно, готувала запуск супутників "Рассвет" з космодрому "Плесецьк" - попередньо у період з 11 по 16 липня.

Очікується, що повноцінно запрацювати на комерційній основі "Рассвет" може орієнтовно у 2027 році. Як йшлося у колонці CEO компанії Adaptis Миколи Калініченка, заявлена орбіта угруповання проходить вище за основні робочі висоти, на яких працює мережа Starlink.

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