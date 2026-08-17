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"Флэш" объяснил, что нужно РФ для развертывания в космосе аналога Starlink

19:12 17.08.2026 Пн
2 мин
Россия готовится запустить собственную спутниковую сеть
aimg Елена Бджола
"Флэш" объяснил, что нужно РФ для развертывания в космосе аналога Starlink Фото: Россия задумала запустить в космос спутниковую систему "Рассвет" (росСМИ)
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Страна-агрессор должна совершить 12-15 вылетов ракетоносителя "Союз" для создания на орбите спутниковой сети "Рассвет". Она необходима для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея "Флеша" Бескрестнова в Facebook.

Что нужно для системы "Расвет"

Флэш рассказал, что РФ пытается наладить через сеть "Рассвет" запуск спутников, чтобы произвести аналог Starlink.

Эксперт уточнил, что оба раза спутники запускали из космодрома "Плесецк". Ракета "Союз-2.1б" была использована как ракета-носитель.

Кроме этой площадки, вывод на орбиту возможен еще из двух космодромов:

  • "Байконур",
  • "Восточный".

Бескрестнов отметил, что один ракетоноситель "Союз-2.1б" запускает на орбиту 20 спутников. Чтобы Россия создала базовую группировку спутников на орбите, необходимо совершить 12-15 запусков.

&quot;Флэш&quot; объяснил, что нужно РФ для развертывания в космосе аналога StarlinkФото: Космодромы России и Байконур, необходимые для развертывания "Рассвета" (facebook.com/Serhii.Flash)

Как разрушить спутниковую сеть РФ

Пока неизвестно, какой ущерб нанесли предприятию "Прогресс" украинские ракеты раньше. Этот завод производит компоненты для ракет-носителей, способных выводить на орбиту российские спутники, говорит "Флэш".

Он уверен, что для того, чтобы разрушить такое огромное производство ракет, нужно приложить немало усилий. Также разные части готовых ракет могут храниться на космодромах или находиться в пути.

Отдельно "Флэш" упомянул о тяжелой ракете "Ангара-А5", которую производят в Омске. Она летает очень редко (раз в год), теоретически может потянуть 60 спутников сейчас на орбиту.

Однако эксперту неизвестно, есть ли она в наличии и готова ли.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины нанесли удары по объектам РФ. В Самаре могла быть поражена РКЦ "Прогресс", производящая ракеты "Союз".

Также "Флэш" сообщал, что сеть спутников "Рассвет" (аналог "Старлинк") в РФ станет для Украины проблемой. Самое простое следствие ее запуска - у врага улучшится связь на фронте.

Кроме того, Россия ускоренно разворачивает группировку спутников "Рассвет", опередив сроки, которые закладывала в собственные планы.

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