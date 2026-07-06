"Флеш" попередив про нову тактику дронових атак Росії по Україні

Росія масовано атакує Україну реактивними "Шахедами"

"Флеш" зазначив, що прогнозував подібний сценарій ще рік тому.

"Як тільки ми почали збивати 92-96 % бензинових "Шахедів" під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним. Тому противник для атак на тил дедалі частіше використовує реактивні "Шахеди". Їхня кількість зростає", - додав він.

Експерт заявив, що загальне число російських "Шахедів", що випускаються по Україні, зменшилося. Хоча вони залишаються у пріоритеті для ударів по прикордонних територіях та містах.

"Щодня близько 200 "Шахедів" атакують об’єкти на цих територіях (АЗС, склади, енергетичні об’єкти, транспорт). Близькість до кордону дає можливість масово використовувати радіоуправління на меш-модемах. Придушення систем супутникової навігації в таких ситуаціях марне", - уточнив радник міністра оборони.

Виробництво реактивних "Шахедів" у РФ масштабується

"Флеш" вважає, що наразі відбувається переорієнтація частини виробництва у Росії на серійне виготовлення реактивних "Шахедів".

Нова тактика дронових атак Росії по Україні

Також окупанти переходять від тактики масових ударів до тактики вибіркових ударів.

"Вибираються важливі цілі, відбувається розвідка об’єктів у кілька етапів, вивчаються наші лінії захисту (РЕБ, РЛС, ППО), прощупуються коридори в обхід перехоплювачів, будуються маршрути на різних висотах і швидкостях. Застосовуються "Шахеди" модифікації "Сікер" з функцією захоплення цілей", - попередив він.