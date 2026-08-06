"Флеш" попередив бізнес про анонімні листи бізнесу з погрозами атак "Шахедів"

"Бізнес почав отримувати анонімні листи від "власників Шахідів" із пропозицією заплатити, щоб об'єкти бізнесу не піддавались атакам "Шахідів"", - розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Бескрестнов закликав не піддаватись на подібні маніпуляції.

"Я сподіваюсь, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю", - додав він.

Фото: фейкові листи, які надсилають шахраї (t.me/serhii_flash)

Нагадаємо, останнім часом Росія активно модернізує безпілотники "Шахед". Нещодавно окупанти оснастили дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення та оптико-електронним модулем, що має підвищити точність ураження цілей навіть у разі втрати звʼязку.