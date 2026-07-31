Український перехоплювач ZIRKA отримав ШІ для збиття "Шахедів": як це працює (відео)
В Україні презентували нову технологію автоматизованого перехоплення швидкісних ударних дронів ZIRKA. Вона створена для боротьби з маневреними повітряними цілями, зокрема реактивними безпілотниками типу "Герань-4".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу розробників.
Як працює автоматизована система перехоплення
Розробкою дрона ZIRKA займалася компанія NOCTIS за підтримки Vyriy Industries. Технічні вимоги до системи формувалися у співпраці з підрозділом Darknode, який має реальний бойовий досвід знищення ворожих БпЛА. Головна мета проєкту - автоматизувати процес ураження та зробити знищення дронів менш залежним від майстерності пілота.
На борту дрона встановлено мінікомп'ютер з алгоритмами штучного інтелекту, навченими на масиві даних реальних перехоплень.
Система самостійно аналізує відеопотік та виявляє ціль. Після того, як оператор підтверджує захоплення, дрон веде й наводить її автоматично.
Комп'ютер десятки разів на секунду коригує траєкторію польоту, що дозволяє уникати помилок через втому або брак досвіду оператора.
За словами директора з розвитку NOCTIS Олексія Комліченка, майбутнє систем перехоплення полягає у переході від автоматизації до повної автономності - від моменту запуску до підриву біля цілі.
Що відомо про майбутню версію ZIRKA 2.0
Команда розробників уже працює над наступною модифікацією платформи - ZIRKA 2.0. Вона отримає нові технічні можливості для протидії масованим атакам:
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автоматичне виведення перехоплювача в зону виявлення цілі;
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оновлену тепловізійну оптику з дальністю виявлення до 2 км;
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покращені алгоритми детекції та нові рішення для зв'язку;
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систему автоматичного підриву бойової частини безпосередньо біля цілі.
Раніше повідомлялося про те, що виробник FPV-дронів "Генерал Черешня" долучився до державного проєкту "Приватне ППО" та отримав відповідну ліцензію.