"Флэш" предупредил бизнес об анонимных письмах бизнеса с угрозами атак "Шахедов"

"Бизнес начал получать анонимные письма от "владельцев Шахидов" с предложением заплатить, чтобы объекты бизнеса не подвергались атакам "Шахидов"", - рассказал советник президента по развитию технологических направлений обороны.

Бескрестнов призвал не поддаваться подобным манипуляциям.

"Я надеюсь, что всем хватит мудрости не верить в эту чушь", - добавил он.

Фото: фейковые письма, которые посылают мошенники (t.me/serhii_flash)

Напомним, в последнее время Россия активно модернизирует беспилотников "Шахед". Недавно оккупанты оснастили дрон "Герань-4 Сикер" новой системой наведения и оптико-электронным модулем, что должно повысить точность поражения целей даже в случае потери связи.