"Флэш" предупредил бизнес об анонимных письмах бизнеса с угрозами атак "Шахедов"

Украинский бизнес начал получать анонимные письма с требованием заплатить якобы владельцам шахедов за то, чтобы их объекты не атаковали беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сергея "Флэш" Бескрестнова.
"Бизнес начал получать анонимные письма от "владельцев Шахидов" с предложением заплатить, чтобы объекты бизнеса не подвергались атакам "Шахидов"", - рассказал советник президента по развитию технологических направлений обороны.
Бескрестнов призвал не поддаваться подобным манипуляциям.
"Я надеюсь, что всем хватит мудрости не верить в эту чушь", - добавил он.
Фото: фейковые письма, которые посылают мошенники (t.me/serhii_flash)
Напомним, в последнее время Россия активно модернизирует беспилотников "Шахед". Недавно оккупанты оснастили дрон "Герань-4 Сикер" новой системой наведения и оптико-электронным модулем, что должно повысить точность поражения целей даже в случае потери связи.
В ответ Украина также развивает собственные технологии - презентовали автоматизированный перехватчик скоростных дронов ZIRKA, созданный именно для борьбы с реактивными "Геранями-4".
Тем временем россияне также применяли против Украины боеприпасы с обедненным ураном, оснастив ими дроны "Герань-2" - опасные элементы обнаружили во время обстрелов Черниговской области.