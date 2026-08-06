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"Флэш" предупредил бизнес об анонимных письмах бизнеса с угрозами атак "Шахедов"

23:48 06.08.2026 Чт
1 мин
Злоумышленники выдают себя за тех, кто якобы управляет ударами дронов
aimg Екатерина Коваль
Фото: ударный беспилотник типа "шахед" (Getty Images)

Украинский бизнес начал получать анонимные письма с требованием заплатить якобы владельцам шахедов за то, чтобы их объекты не атаковали беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сергея "Флэш" Бескрестнова.

"Бизнес начал получать анонимные письма от "владельцев Шахидов" с предложением заплатить, чтобы объекты бизнеса не подвергались атакам "Шахидов"", - рассказал советник президента по развитию технологических направлений обороны.

Бескрестнов призвал не поддаваться подобным манипуляциям.

"Я надеюсь, что всем хватит мудрости не верить в эту чушь", - добавил он.

Фото: фейковые письма, которые посылают мошенники (t.me/serhii_flash)

Напомним, в последнее время Россия активно модернизирует беспилотников "Шахед". Недавно оккупанты оснастили дрон "Герань-4 Сикер" новой системой наведения и оптико-электронным модулем, что должно повысить точность поражения целей даже в случае потери связи.

В ответ Украина также развивает собственные технологии - презентовали автоматизированный перехватчик скоростных дронов ZIRKA, созданный именно для борьбы с реактивными "Геранями-4".

Тем временем россияне также применяли против Украины боеприпасы с обедненным ураном, оснастив ими дроны "Герань-2" - опасные элементы обнаружили во время обстрелов Черниговской области.

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