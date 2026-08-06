"Флеш" попередив бізнес про анонімні листи бізнесу з погрозами атак "Шахедів"
Український бізнес почав отримувати анонімні листи з вимогою заплатити нібито "власникам шахедів" за те, щоб їхні обʼєкти не атакували безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сергія "Флеш" Бескрестнова.
"Бізнес почав отримувати анонімні листи від "власників Шахідів" із пропозицією заплатити, щоб об'єкти бізнесу не піддавались атакам "Шахідів"", - розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
Бескрестнов закликав не піддаватись на подібні маніпуляції.
"Я сподіваюсь, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю", - додав він.
Фото: фейкові листи, які надсилають шахраї (t.me/serhii_flash)
Нагадаємо, останнім часом Росія активно модернізує безпілотники "Шахед". Нещодавно окупанти оснастили дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення та оптико-електронним модулем, що має підвищити точність ураження цілей навіть у разі втрати звʼязку.
У відповідь Україна також розвиває власні технології - презентували автоматизований перехоплювач швидкісних дронів ZIRKA, створений саме для боротьби з реактивними "Геранями-4".
Тим часом окупанти також застосовували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними дрони "Герань-2" - небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.