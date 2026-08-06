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"Флеш" попередив бізнес про анонімні листи бізнесу з погрозами атак "Шахедів"

23:48 06.08.2026 Чт
1 хв
Зловмисники видають себе за тих, хто нібито керує ударами дронів
aimg Катерина Коваль
"Флеш" попередив бізнес про анонімні листи бізнесу з погрозами атак "Шахедів" Фото: ударний безпілотник типу "шахед" (Getty Images)
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Український бізнес почав отримувати анонімні листи з вимогою заплатити нібито "власникам шахедів" за те, щоб їхні обʼєкти не атакували безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сергія "Флеш" Бескрестнова.

"Бізнес почав отримувати анонімні листи від "власників Шахідів" із пропозицією заплатити, щоб об'єкти бізнесу не піддавались атакам "Шахідів"", - розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Бескрестнов закликав не піддаватись на подібні маніпуляції.

"Я сподіваюсь, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю", - додав він.

&quot;Флеш&quot; попередив бізнес про анонімні листи бізнесу з погрозами атак &quot;Шахедів&quot;

Фото: фейкові листи, які надсилають шахраї (t.me/serhii_flash)

Нагадаємо, останнім часом Росія активно модернізує безпілотники "Шахед". Нещодавно окупанти оснастили дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення та оптико-електронним модулем, що має підвищити точність ураження цілей навіть у разі втрати звʼязку.

У відповідь Україна також розвиває власні технології - презентували автоматизований перехоплювач швидкісних дронів ZIRKA, створений саме для боротьби з реактивними "Геранями-4".

Тим часом окупанти також застосовували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними дрони "Герань-2" - небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.

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