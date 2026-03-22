Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Флеш показав новий рідкісний дрон росіян "Клин", який збили Сили оборони

17:20 22.03.2026 Нд
2 хв
Всередині ворожого безпілотника сучасний акумулятор нової технології Li-AFB
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський безпілотник "Клин" (t.me/serhii_flash)

Сила оборони вдалося збити новий рідкісний безпілотник росіян "Клин". В ньому встановлений сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис фахівця з систем РЕБ і зв'язку, радника міністра оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.

Він розповів, що бойова частина дрона важить до 5 кг. Він також має можливість автозахоплення цілі та повітряного підриву.

Дальність польоту "Клина" становить до 120 км, а швидкість - до 120 км/год. Новий безпілотник окупантів здатен перебувати у повітрі 60-90 хвилин.

Крім того, Флеш звернув увагу на "дуже крутий сучасний акумулятор" нової технології Li-AFB.

Фото: вміст нового безпілотника росіян (t.me/serhii_flash)

Нагадаємо, російські окупанти активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті. Раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.

Зазначимо, українсько-британська компанія UForce створила новий ударний дрон-камікадзе під назвою "Буча". Безпілотник оснащений бойовою частиною масою 5,5 кілограма і здатний пролітати до 200 кілометрів.

Крім того, українська компанія ROBONEERS представила вдосконалену версію дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2". Модуль призначений для вогневої підтримки піхоти та нейтралізації противника на коротких дистанціях.

