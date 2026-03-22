Флеш показав новий рідкісний дрон росіян "Клин", який збили Сили оборони

Він розповів, що бойова частина дрона важить до 5 кг. Він також має можливість автозахоплення цілі та повітряного підриву.

Дальність польоту "Клина" становить до 120 км, а швидкість - до 120 км/год. Новий безпілотник окупантів здатен перебувати у повітрі 60-90 хвилин.

Крім того, Флеш звернув увагу на "дуже крутий сучасний акумулятор" нової технології Li-AFB.

Фото: вміст нового безпілотника росіян (t.me/serhii_flash)

Нагадаємо, російські окупанти активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті. Раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.