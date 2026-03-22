Флеш показал новый редкий дрон россиян "Клин", который сбили Силы обороны

Он рассказал, что боевая часть дрона весит до 5 кг. Он также имеет возможность автозахвата цели и воздушного подрыва.

Дальность полета "Клина" составляет до 120 км, а скорость - до 120 км/ч. Новый беспилотник оккупантов способен находиться в воздухе 60-90 минут.

Кроме того, Флеш обратил внимание на "очень крутой современный аккумулятор" новой технологии Li-AFB.

Напомним, российские оккупанты активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте. Ранее враг использовал более дорогие БПЛА - "Орланы", "Залы" и "Суперкамы", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.