Война в Украине

Флеш показал новый редкий дрон россиян "Клин", который сбили Силы обороны

17:20 22.03.2026 Вс
2 мин
Внутри вражеского беспилотника современный аккумулятор новой технологии Li-AFB
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский беспилотник "Клин" (t.me/serhii_flash)

Силам обороны удалось сбить новый редкий беспилотник россиян "Клин". В нем установлен современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию специалиста по системам РЭБ и связи, советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова.

Читайте также: "Шансов - ноль": Флеш объяснил, зачем РФ потратила 40 "Ланцетов" для атаки Киева

Он рассказал, что боевая часть дрона весит до 5 кг. Он также имеет возможность автозахвата цели и воздушного подрыва.

Дальность полета "Клина" составляет до 120 км, а скорость - до 120 км/ч. Новый беспилотник оккупантов способен находиться в воздухе 60-90 минут.

Кроме того, Флеш обратил внимание на "очень крутой современный аккумулятор" новой технологии Li-AFB.

Фото: содержимое нового беспилотника россиян (t.me/serhii_flash)

Напомним, российские оккупанты активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте. Ранее враг использовал более дорогие БПЛА - "Орланы", "Залы" и "Суперкамы", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.

Отметим, украинско-британская компания UForce создала новый ударный дрон-камикадзе под названием "Буча". Беспилотник оснащен боевой частью массой 5,5 килограмма и способен пролетать до 200 километров.

Кроме того, украинская компания ROBONEERS представила усовершенствованную версию дистанционно управляемого боевого модуля "ШАБЛЯ К-2". Модуль предназначен для огневой поддержки пехоты и нейтрализации противника на коротких дистанциях.

Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони