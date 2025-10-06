"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами

"По тих влучаннях, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів", - зазначив президент.

Він наголосив, що подробиці щодо застосування далекобійних можливостей України з'являться пізніше. За словами президента, не слід готувати росіян до того, що застосовують українські військові.

Зеленський подякував за українську зброю не тільки захисників, а й виробників. Він додав, що очікуються "великі можливості", які залежать від фінансування.

Президент України також заявив, що "це реальність" виробляти ракет і дронів у 2026 році на 35 мільярдів.

"Ми вважаємо, що ми дійсно збільшили наші можливості. Цей обсяг залежить від цієї суми, чи будуть відповідні гроші. Звідки ці гроші можуть бути? У нас є, слава Богу, у нас є двосторонні, в нас є 30 двосторонніх угод", - зауважив він.

Зеленський розповів, що у більшості таких угод є "розумні фінанси", і додав, що Нідерланди - одна з найбільших країн-донаторів допомоги і озброєння.

Український лідер зауважив, що є декілька європейських країн, які "дуже сильно" допомагають Україні.

"Тобто це частина того бюджету, який ми будемо використовувати на нашу далекобійність. Не тільки далекобійність, але й відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті", - підкреслив президент.