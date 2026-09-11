"Фламінго" долетіли до Волгограда: ракети уразили підсанкційний завод

Цієї ж ночі безпілотники атакували хімічного гіганта "Азот" ("Уралхім") у Березниках Пермського краю - підприємство випускає аміак та азотну кислоту, які застосовують для виготовлення вибухових речовин.

Нагадаємо, також під ударами опинилися Каспійськ та Самара - у Каспійську дрони, за попередніми даними, влучили по порту, а в Самарі мешканці чули вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Як повідомляло РБК-Україна, дрони також атакували Саратов. Після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу OZON.