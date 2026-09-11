UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Фламінго" долетіли до Волгограда: ракети уразили підсанкційний завод

11:55 11.09.2026 Пт
1 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Олена Чупровська
Фото: "Фламінго" атакували хімічне підприємство РФ (volgpp. orgs. biz)

У ніч на 11 вересня українські ракети FP-5 "Фламінго" влучили у підприємство "Волгоградпромпроект" у Волгограді. Після удару на території спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал компанії Fire Point.

Що відомо про удар

Сили оборони атакували підприємство крилатими ракетами FP-5 "Фламінго" вночі 11 вересня.

Зафіксовано влучання ракет у ціль, унаслідок чого на території підприємства виникла пожежа.

Фото: "Фламінго" атакували завод під санкціями США (t.me/firepointofficial)

Чим займається "Волгоградпромпроект"

ТОВ "Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс.

Підприємство виробляє:

  • фероценовмісні каталізатори горіння;
  • технології виробництва хімічних речовин.

У Fire Point зазначили, що українські санкції, за їхніми словами, виявилися найефективнішими.

Цієї ж ночі безпілотники атакували хімічного гіганта "Азот" ("Уралхім") у Березниках Пермського краю - підприємство випускає аміак та азотну кислоту, які застосовують для виготовлення вибухових речовин.

Нагадаємо, також під ударами опинилися Каспійськ та Самара - у Каспійську дрони, за попередніми даними, влучили по порту, а в Самарі мешканці чули вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Як повідомляло РБК-Україна, дрони також атакували Саратов. Після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу OZON.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВолгоградфламінгоРакети