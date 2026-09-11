Волгоград, Каспійськ і Самара зазнали ударів: могли бути атаковані НПЗ та порт

У ніч на 11 вересня відразу кілька міст Росії зазнали обстрілів, попередньо атаковані НПЗ і порт. Йдеться про Каспійськ, Самару і Волгоград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Волгоград

Волгоград попередньо зазнав атаки ракетами, про що також повідомили очевидці. На відео з Волгограда росіяни матюкаються, коли гуде дрон, а потім чутно вибух.

Паблики, у свою чергу, написали про атаку на НПЗ у Волгогороді.

Губернатор регіону Андрій Бочаров у Telegram області підтвердив, що зафіксовано падіння уламків на території промислового підприємства на півдні Волгограда. Працюють оперативні служби, ліквідація наслідків продовжується.

Каспійськ

У Каспійську попередньо атаковано порт внаслідок дронового обстрілу, пабліки показали кілька фотографій із цього приводу. Адміністрація міста в Telegram під ранок опублікувала лише поради, як вести себе під час обстрілів безпілотників, більше інформації поки що немає.

Самара

Вночі у міському офіційному пабліку в Telegram мешканців Самари попередили про безпілотну небезпеку та закликали бути обережними, в іншому офіційно принаймні заяв не було.

Однак жителі міста в пабликах повідомили, що чути вибухи, також відомо про роботу протиповітряної оборони.