Дрони атакували хімічний гігант РФ: яку роль він відіграє у війні Росії

У Пермському краї дрони вдарили по хімічному велетню, який працює на військову промисловість Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Exilenova+" та повідомлення в місцевих пабліках.

Аміак та азотна кислота також є базовою сировиною для випуску інших видів азотної хімічної продукції.

Підприємство розташоване на території площею близько 140 гектарів. До його складу входить приблизно 90 виробничих корпусів.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня під ударами дронів опинилися й інші регіони Росії.

За даними РБК-Україна, Волгоград, Каспійськ та Самара зазнали атак - у Волгограді уламки впали на територію промислового підприємства, а в Каспійську, за попередніми даними, дрони влучили по порту.

Нагадаємо, тієї ж ночі безпілотники атакували Саратов - після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу OZON.