Саратов атакували дрони, після ударів горить НПЗ та склад OZON

У ніч проти 11 вересня Саратовська область Росії опинилася під атакою дронов. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

Приблизно о 2-й ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування безпілотників.

"Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", - додав він.

При цьому вже з 02:30 у соцмережах масово з'явилися відео, на яких було видано масштабну пожежу. OSINT-паблік уточнювали, що внаслідок дронової атаки спалахнув місцевий нафтопереробний завод.

Ще через годину канали повідомили, що попередньо, крім НПЗ, виникла пожежа на логістичному хабі OZON.

Також зазначимо, що була інформація про вибухи в Енгельсі Саратовської області. Але чи було щось атаковано, поки незрозуміло. Жодних офіційних коментарів теж не було.

Оновлено о 4:30

Губернатор Бусаргін підтвердив, що внаслідок атаки дронів зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.