"Фламинго" долетели до Волгограда: ракеты поразили подсанкционный завод

Этой же ночью беспилотники атаковали химического гиганта "Азот" ("Уралхим") в Березниках Пермского края - предприятие выпускает аммиак и азотную кислоту, которые применяют для изготовления взрывчатых веществ.

Напомним, также под ударами оказались Каспийск и Самара - в Каспийске дроны, по предварительным данным, попали по порту, а в Самаре жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

Как сообщало РБК-Украина, дроны также атаковали Саратов. После ударов в городе вспыхнули нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса OZON.