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"Фламинго" долетели до Волгограда: ракеты поразили подсанкционный завод

11:55 11.09.2026 Пт
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Елена Чупровская
Фото: "Фламинго" атаковали химическое предприятие РФ (volgpp.orgs.biz)

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 "Фламинго" попали в предприятие "Волгоградпромпроект" в Волгограде. После удара на территории вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал компании Fire Point.

Что известно об ударе

Силы обороны атаковали предприятие крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" ночью 11 сентября.

Зафиксировано попадание ракет в цель, в результате чего на территории предприятия возник пожар.

Фото: "Фламинго" атаковали завод под санкциями США (t.me/firepointofficial)

Чем занимается "Волгоградпромпроект"

ООО "Волгоградпромпроект" находится под санкциями США за работу на российский военно-промышленный комплекс.

Предприятие производит:

  • ферроценосодержащие катализаторы горения;
  • технологии производства химических веществ

В Fire Point отметили, что украинские санкции, по их словам, оказались наиболее эффективными.

Этой же ночью беспилотники атаковали химического гиганта "Азот" ("Уралхим") в Березниках Пермского края - предприятие выпускает аммиак и азотную кислоту, которые применяют для изготовления взрывчатых веществ.

Напомним, также под ударами оказались Каспийск и Самара - в Каспийске дроны, по предварительным данным, попали по порту, а в Самаре жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

Как сообщало РБК-Украина, дроны также атаковали Саратов. После ударов в городе вспыхнули нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса OZON.

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Российская ФедерацияВолгоградфламінгоРакеты