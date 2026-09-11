"Фламінго" долетіли до Волгограда: ракети уразили підсанкційний завод

У ніч на 11 вересня українські ракети FP-5 "Фламінго" влучили у підприємство "Волгоградпромпроект" у Волгограді. Після удару на території спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал компанії Fire Point .

У Fire Point зазначили, що українські санкції, за їхніми словами, виявилися найефективнішими.

ТОВ "Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс.

Зафіксовано влучання ракет у ціль, унаслідок чого на території підприємства виникла пожежа.

Цієї ж ночі безпілотники атакували хімічного гіганта "Азот" ("Уралхім") у Березниках Пермського краю - підприємство випускає аміак та азотну кислоту, які застосовують для виготовлення вибухових речовин.

Нагадаємо, також під ударами опинилися Каспійськ та Самара - у Каспійську дрони, за попередніми даними, влучили по порту, а в Самарі мешканці чули вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Як повідомляло РБК-Україна, дрони також атакували Саратов. Після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу OZON.