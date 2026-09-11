ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Фламинго" долетели до Волгограда: ракеты поразили подсанкционный завод

11:55 11.09.2026 Пт
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Елена Чупровская
"Фламинго" долетели до Волгограда: ракеты поразили подсанкционный завод Фото: "Фламинго" атаковали химическое предприятие РФ (volgpp.orgs.biz)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 "Фламинго" попали в предприятие "Волгоградпромпроект" в Волгограде. После удара на территории вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал компании Fire Point.

Что известно об ударе

Силы обороны атаковали предприятие крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" ночью 11 сентября.

Зафиксировано попадание ракет в цель, в результате чего на территории предприятия возник пожар.

&quot;Фламинго&quot; долетели до Волгограда: ракеты поразили подсанкционный заводФото: "Фламинго" атаковали завод под санкциями США (t.me/firepointofficial)

Чем занимается "Волгоградпромпроект"

ООО "Волгоградпромпроект" находится под санкциями США за работу на российский военно-промышленный комплекс.

Предприятие производит:

  • ферроценосодержащие катализаторы горения;
  • технологии производства химических веществ

В Fire Point отметили, что украинские санкции, по их словам, оказались наиболее эффективными.

Этой же ночью беспилотники атаковали химического гиганта "Азот" ("Уралхим") в Березниках Пермского края - предприятие выпускает аммиак и азотную кислоту, которые применяют для изготовления взрывчатых веществ.

Напомним, также под ударами оказались Каспийск и Самара - в Каспийске дроны, по предварительным данным, попали по порту, а в Самаре жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

Как сообщало РБК-Украина, дроны также атаковали Саратов. После ударов в городе вспыхнули нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса OZON.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Волгоград фламінго Ракеты
Новости
В Киеве дроны попали в две АЗС в разных районах, есть пострадавшие и погибшие
В Киеве дроны попали в две АЗС в разных районах, есть пострадавшие и погибшие
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech