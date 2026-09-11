"Фламинго" долетели до Волгограда: ракеты поразили подсанкционный завод
В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 "Фламинго" попали в предприятие "Волгоградпромпроект" в Волгограде. После удара на территории вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал компании Fire Point.
Что известно об ударе
Силы обороны атаковали предприятие крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" ночью 11 сентября.
Зафиксировано попадание ракет в цель, в результате чего на территории предприятия возник пожар.
Фото: "Фламинго" атаковали завод под санкциями США (t.me/firepointofficial)
Чем занимается "Волгоградпромпроект"
ООО "Волгоградпромпроект" находится под санкциями США за работу на российский военно-промышленный комплекс.
Предприятие производит:
- ферроценосодержащие катализаторы горения;
- технологии производства химических веществ
В Fire Point отметили, что украинские санкции, по их словам, оказались наиболее эффективными.
Этой же ночью беспилотники атаковали химического гиганта "Азот" ("Уралхим") в Березниках Пермского края - предприятие выпускает аммиак и азотную кислоту, которые применяют для изготовления взрывчатых веществ.
Напомним, также под ударами оказались Каспийск и Самара - в Каспийске дроны, по предварительным данным, попали по порту, а в Самаре жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.
Как сообщало РБК-Украина, дроны также атаковали Саратов. После ударов в городе вспыхнули нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса OZON.