"Фламинго" долетели до Волгограда: ракеты поразили подсанкционный завод

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 "Фламинго" попали в предприятие "Волгоградпромпроект" в Волгограде. После удара на территории вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал компании Fire Point .

В Fire Point отметили, что украинские санкции, по их словам, оказались наиболее эффективными.

ООО "Волгоградпромпроект" находится под санкциями США за работу на российский военно-промышленный комплекс.

Зафиксировано попадание ракет в цель, в результате чего на территории предприятия возник пожар.

Этой же ночью беспилотники атаковали химического гиганта "Азот" ("Уралхим") в Березниках Пермского края - предприятие выпускает аммиак и азотную кислоту, которые применяют для изготовления взрывчатых веществ.

Напомним, также под ударами оказались Каспийск и Самара - в Каспийске дроны, по предварительным данным, попали по порту, а в Самаре жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

Как сообщало РБК-Украина, дроны также атаковали Саратов. После ударов в городе вспыхнули нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса OZON.