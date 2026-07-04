Чтобы не потерять пенсию: как проверить, пройдена ли идентификация в ПФУ

Пенсионеры имеют надежный алгоритм, чтобы убедиться в прохождении своей физической идентификации в 2026 году. Для этого работает специальный онлайн-сервис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Сервис помощи пенсионерам

Сервис "Моя идентификация" на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины позволяет убедиться, что физическая идентификация состоялась и пенсионные выплаты в следующем году продолжатся.

Условия проверки информации

Для этого нужно действовать по простому алгоритму:

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизироваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи, ID.GOV.UA, и войти в личный кабинет. В меню налево - выбрать рубрику "Моя идентификация". Увидеть информацию о дате последней идентификации и способе ее прохождения.

Детальнее про работу сервиса - в видеоинструкции.

Напомним, онлайн-проверка является обязательным условием для продления пенсионных выплат в 2026 году для находящихся за рубежом или в оккупации украинцев.

Процедуру можно пройти через обычный видеовызов с предварительной заявкой на вебпортале ПФУ.