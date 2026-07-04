Чтобы не потерять пенсию: как проверить, пройдена ли идентификация в ПФУ
Пенсионеры имеют надежный алгоритм, чтобы убедиться в прохождении своей физической идентификации в 2026 году. Для этого работает специальный онлайн-сервис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Сервис помощи пенсионерам
Сервис "Моя идентификация" на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины позволяет убедиться, что физическая идентификация состоялась и пенсионные выплаты в следующем году продолжатся.
Условия проверки информации
Для этого нужно действовать по простому алгоритму:
- Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Авторизироваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи, ID.GOV.UA, и войти в личный кабинет.
- В меню налево - выбрать рубрику "Моя идентификация".
- Увидеть информацию о дате последней идентификации и способе ее прохождения.
Детальнее про работу сервиса - в видеоинструкции.
Напомним, онлайн-проверка является обязательным условием для продления пенсионных выплат в 2026 году для находящихся за рубежом или в оккупации украинцев.
Процедуру можно пройти через обычный видеовызов с предварительной заявкой на вебпортале ПФУ.
Пенсионеры могут получить результат решения о прохождении видеоидентификации на e-mail или личном кабинете на вебпортале ПФУ.
Физическая идентификация для пенсионеров проходит и онлайн. Видеоконференцсвязь со специалистом Пенсионного фонда поможет подтвердить право на получение выплат от государства.