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Чтобы не потерять пенсию: как проверить, пройдена ли идентификация в ПФУ

06:30 04.07.2026 Сб
2 мин
А вы прошли физическую идентификацию для получения пенсии? Есть способ проверить
RBC.UA
Чтобы не потерять пенсию: как проверить, пройдена ли идентификация в ПФУ Фото: как проверить прохождение пенсионером физической идентификации (Getty Images)
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Пенсионеры имеют надежный алгоритм, чтобы убедиться в прохождении своей физической идентификации в 2026 году. Для этого работает специальный онлайн-сервис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Сервис помощи пенсионерам

Сервис "Моя идентификация" на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины позволяет убедиться, что физическая идентификация состоялась и пенсионные выплаты в следующем году продолжатся.

Условия проверки информации

Для этого нужно действовать по простому алгоритму:

  1. Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  2. Авторизироваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи, ID.GOV.UA, и войти в личный кабинет.
  3. В меню налево - выбрать рубрику "Моя идентификация".
  4. Увидеть информацию о дате последней идентификации и способе ее прохождения.

Детальнее про работу сервиса - в видеоинструкции.

Напомним, онлайн-проверка является обязательным условием для продления пенсионных выплат в 2026 году для находящихся за рубежом или в оккупации украинцев.

Процедуру можно пройти через обычный видеовызов с предварительной заявкой на вебпортале ПФУ.

Пенсионеры могут получить результат решения о прохождении видеоидентификации на e-mail или личном кабинете на вебпортале ПФУ.

Физическая идентификация для пенсионеров проходит и онлайн. Видеоконференцсвязь со специалистом Пенсионного фонда поможет подтвердить право на получение выплат от государства.

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