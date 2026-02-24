Фіцо звинуватили у держзраді після рішення щодо електроенергії для України

Опозиція звинувачує Фіцо у зловживанні повноваженнями

Лідер партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Грьолінг заявив під час пресконференції біля Генпрокуратури Словаччини, що у скарзі прем’єру закидатимуть низку тяжких порушень.

Йдеться, зокрема, про:

зловживання повноваженнями посадовця;

державну зраду;

нелюдяність;

терористичний акт;

порушення обов’язків при управлінні державним майном.

Рішення Фіцо грає на руку Росії

Депутат Кароль Галек заявив, що, на його думку, словацький прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії.

За словами політика, припинення аварійних поставок електроенергії може мати критичні наслідки.

"Може статися так, що у лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде світла", - зазначив він.

Що передувало

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що після атаки 27 січня було припинено транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Угорщина та Словаччина звинуватили у цьому Україну. Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв про нібито "енергетичний шантаж" з боку Києва.