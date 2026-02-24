Фіцо звинуватили у держзраді після рішення щодо електроенергії для України

Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" планує подати кримінальну скаргу до прокуратури щодо рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
Лідер партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Грьолінг заявив під час пресконференції біля Генпрокуратури Словаччини, що у скарзі прем’єру закидатимуть низку тяжких порушень.
Йдеться, зокрема, про:
Депутат Кароль Галек заявив, що, на його думку, словацький прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії.
За словами політика, припинення аварійних поставок електроенергії може мати критичні наслідки.
"Може статися так, що у лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде світла", - зазначив він.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що після атаки 27 січня було припинено транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".
Угорщина та Словаччина звинуватили у цьому Україну. Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв про нібито "енергетичний шантаж" з боку Києва.
Угорщина, попри війну в Україні, продовжує закуповувати російську нафту та підтримувати активні енергетичні зв’язки з РФ, не поспішаючи шукати альтернативні джерела постачання газу й нафти.
Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що Будапешт не планує відмовлятися від російської нафти, пояснюючи це більшою надійністю таких поставок. Минулого року міністри закордонних справ Угорщини та Словаччини також звернулися до Єврокомісії зі скаргою через удари України по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", яким здійснюється постачання.