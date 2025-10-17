Фіцо на зустрічі зі Свириденко висловився про вступ України до ЄС та НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час переговорів з українським прем'єром Юлією Свириденко висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але не в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Кабінету міністрів.
"Якщо ваша країна ухвалила рішення і ви вірите, що ваше майбутнє - у Європейському Союзі, ми також віримо, що той факт, що ви будете в ЄС, буде корисним для стабільності регіону та для наших двосторонніх відносин", - сказав Фіцо.
Він додав, що після вступу України до ЄС співпраця між країнами стане ще тіснішою.
"Коли ви будете в ЄС, наше співробітництво може бути більш інтенсивним, ніж воно є зараз", - зазначив словацький прем’єр.
Водночас Фіцо наголосив, що Словаччина має іншу позицію щодо членства України в Північноатлантичному альянсі.
"У нас відрізняються погляди щодо членства України в НАТО, хоча ми за членство України в ЄС. Я відкрито говорив про це з паном Зеленським. Я вважаю, що тепер стан, який зараз, є добрим для шукання миру, який би відповідав Хартії ООН", - сказав він.
Прем’єр також повідомив, що сторони готують спільну дорожню карту співпраці.
"Актуальний стан наших відносин буде підтверджений підписанням спільної дорожньої карти спільних дій. У нас буде підтримана дорожня карта спільних ініціатив. По суті, ми просто хочемо сказати, де ми знаходимося, що ми вже зробили, про що домовилися і що можемо додати ще", - підсумував Фіцо.
Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, у словацькому місті Кошице розпочалися спільні переговори між прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та главою уряду Словаччини Робертом Фіцо.
За словами Свириденко, ключовими темами зустрічі стали посилення тиску на російського агресора, примушення його до миру, захист критичної інфраструктури та збереження європейської єдності.
Роберт Фіцо наголосив, що "спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України дають добрі результати" і що сам факт таких консультацій є важливим сигналом для подальшої співпраці.
Також відомо, що під час консультацій сторони обговорять питання розвитку оборонної промисловості, відновлення України, а також співпраці у сфері сільського господарства та освіти.
Переговори проводять у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини, яке розташоване на сході країни. Населення міста становить близько 225 тисяч осіб.