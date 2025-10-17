Фицо на встрече со Свириденко высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО

"Если ваша страна приняла решение и вы верите, что ваше будущее - в Европейском Союзе, мы также верим, что тот факт, что вы будете в ЕС, будет полезным для стабильности региона и для наших двусторонних отношений", - сказал Фицо.

Он добавил, что после вступления Украины в ЕС сотрудничество между странами станет еще более тесным.

"Когда вы будете в ЕС, наше сотрудничество может быть более интенсивным, чем оно есть сейчас", - отметил словацкий премьер.

В то же время Фицо подчеркнул, что Словакия имеет другую позицию относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"У нас отличаются взгляды относительно членства Украины в НАТО, хотя мы за членство Украины в ЕС. Я открыто говорил об этом с господином Зеленским. Я считаю, что теперь состояние, которое сейчас, является хорошим для поиска мира, который бы соответствовал Хартии ООН", - сказал он.

Премьер также сообщил, что стороны готовят совместную дорожную карту сотрудничества.

"Актуальное состояние наших отношений будет подтверждено подписанием совместной дорожной карты совместных действий. У нас будет поддержана дорожная карта совместных инициатив. По сути, мы просто хотим сказать, где мы находимся, что мы уже сделали, о чем договорились и что можем добавить еще", - подытожил Фицо.