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Зеленський про шантаж Фіцо: схоже, отримав доручення від Путіна

Київ, Субота 28 грудня 2024 14:23
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Зеленський про шантаж Фіцо: схоже, отримав доручення від Путіна Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не зупинять імпорт електроенергії в Україну. Проте його політика може завдати шкоди самій Словаччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в X (Twitter).

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі", - зазначив він.

Президент наголосив, що потреба України в імпорті електроенергії виникла лише через окупацію Росією Запорізької АЕС та знищення значної частини української теплової та гідрогенерації.

Зеленський додав, що завдяки роботі енергетиків та співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими партнерами блекауту в Україні вдалося уникнути.

Президент заявив, що недалекоглядна політика Фіцо залишила Словаччину без компенсації за втрату російського газу, а тепер країна може позбутися щонайменше 200 млн доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.

"Так, імпорт електрики для порятунку небезкоштовний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати з сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей", - написав Зеленський.

За його словами, частка Словаччини в імпорті електроенергії України становить 19%. Уряд України працює з сусідами, щоб зберегти необхідний обсяг постачання. Зеленський наголосив, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила.

"Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електроенергії в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", - додав глава держави.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу до Європи. Це вплине на Словаччину, яка залежить від газу РФ.

Україна відкидає будь-які варіанти продовження транзиту. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна може транспортувати газ в Європу, але тільки якщо він не буде російським.

У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

РБК-Україна повідомляло, що погрози Фіцо про припинення постачання електроенергії не вплинуть на енергозабезпечення України.

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Володимир Зеленський Роберт Фіцо Електроенергія Імпорт газу
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