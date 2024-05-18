Фіцо у стабільному, але важкому стані. Уряд Словаччини поки працюватиме без нього

Замах на Фіцо

Нагадаємо, в середу. 15 травня, на прем'єр-міністра Словаччини вчинили замах. Чоловік вистрелив у Фіцо близько 4 разів з вогнепальної зброї. Прем'єра терміново доправили до лікарні за допомогою гелікоптера.

Вчора пройшла вже друга операція, що має покращити стан Фіцо. Проте лікарі досі зазначають, що стан прем'єра важкий.

Детальніше про те, що сталось та що відомо про мотиви, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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