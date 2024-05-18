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Фицо в стабильном, но тяжелом состоянии. Правительство Словакии пока будет работать без него

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Словацкий премьер-министр до сих пор находится в больнице, после покушения на него. Его состояние остается тяжелым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

 

Покушение на Фицо

Напомним, в среду. 15 мая, на премьер-министра Словакии покушались. Мужчина выстрелил в Фицо около 4 раз из огнестрельного оружия. Премьера срочно доставили в больницу с помощью вертолета.

Вчера прошла уже вторая операция, которая должна улучшить состояние Фицо. Однако врачи до сих пор отмечают, что состояние премьера тяжелое.

Детальнее о том, что произошло и что известно о мотивах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также собрали главные факты о скандальном премьере Словакии и его позиции о войне в Украине.

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Роберт Фицо