Фицо в стабильном, но тяжелом состоянии. Правительство Словакии пока будет работать без него

Покушение на Фицо

Напомним, в среду. 15 мая, на премьер-министра Словакии покушались. Мужчина выстрелил в Фицо около 4 раз из огнестрельного оружия. Премьера срочно доставили в больницу с помощью вертолета.

Вчера прошла уже вторая операция, которая должна улучшить состояние Фицо. Однако врачи до сих пор отмечают, что состояние премьера тяжелое.

Детальнее о том, что произошло и что известно о мотивах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также собрали главные факты о скандальном премьере Словакии и его позиции о войне в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram