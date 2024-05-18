Фіцо у стабільному, але важкому стані. Уряд Словаччини поки працюватиме без нього

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо досі перебуває в лікарні, після замаху на нього. Його стан залишається важким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk .

За словами міністра оборони Роберта Каліняка, через важкий стан прем'єра, переведення його до Братислави буде неможливим ще найближчі дні.

"Те саме стосується пропозицій з-за кордону, які ми дуже цінуємо", - додав він.

За словами Каліняка, останніми днями в Банській Бистриці сталося кілька чудес руками лікарів, медсестер і всього персоналу лікарні Рузвельта, куди госпіталізовано Фіцо після того, як його підстрелили минулої середи.

"Я не можу знайти слів, щоб подякувати вам за те, що ми наближаємося до позитивного прогнозу. Його стан дозволяє регенерацію, пан прем’єр-міністр, звичайно, усвідомлює всі межі, які представляє така серйозна травма", - сказав міністр.

Як працюватиме уряд Словаччини без Фіцо

Він також розповів, як виглядатиме управління державою на час госпіталізації прем'єр-міністра.

"Ми домовилися, що уряд буде продовжувати за тією програмою, яку він визначив. Це означає, що наступного тижня буде щонайменше два засідання уряду, одне стандартне та одне позачергове, через переговори щодо єврофондів. Наближається термін внесення законів у парламент, тому держава має продовжувати функціонувати", - додав Каліняк.

Міністр також додав, що коаліція має всі повноваження, які зараз необхідні для забезпечення функціонування держави.