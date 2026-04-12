UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Фіцо публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

04:01 12.04.2026 Нд
2 хв
За словами Фіцо, Орбан нібито рішучий захисник суверенітету
aimg Едуард Ткач
Фото: Віктор Орбан і Роберт Фіца (Getty Images)

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за день до початку парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

За словами Фіцо, він стежитиме за перебігом виборів в Угорщині під час свого візиту до В'єтнаму.

"Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", - написав прем'єр Словаччини.

Він також додав, що разом з Орбаном докладає "величезних зусиль" для розвитку високоякісних дружніх відносин між країнами, а також забезпечення "гідного становища національних меншин".

Вибори в Угорщині, підтримка Орбана і ризик програшу

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться вже сьогодні, 12 квітня. За даними росЗМІ, у Кремлі припускають, що партія чинного прем'єра Віктора Орбана програє, тож у РФ уже готують підґрунтя, щоб звинуватити в можливому фіаско саму угорську команду.

Зазначимо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо відомий своїми проросійськими заявами, як і Орбан. На цьому тлі він обіцяв продовжити антиєвропейську риторику навіть у разі поразки угорського прем'єра. Але як пише Bloomberg, за такого результату Фіцо навряд чи вдасться реалізувати обіцяне.

Також додамо, що Орбана активно підтримує адміністрація Трампа. Днями віцепрезидент США Джей Ді Венс приїхав до Угорщини, де публічно підтримав Орбана.

Крім того, вчора президент США Дональд Трамп пообіцяв Угорщині економічне процвітання, якщо Орбан продовжить керувати країною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УгорщинаРоберт ФіцоВіктор Орбан