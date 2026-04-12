Фіцо публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

За словами Фіцо, він стежитиме за перебігом виборів в Угорщині під час свого візиту до В'єтнаму.

"Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", - написав прем'єр Словаччини.

Він також додав, що разом з Орбаном докладає "величезних зусиль" для розвитку високоякісних дружніх відносин між країнами, а також забезпечення "гідного становища національних меншин".