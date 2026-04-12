Фіцо публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за день до початку парламентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
За словами Фіцо, він стежитиме за перебігом виборів в Угорщині під час свого візиту до В'єтнаму.
"Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", - написав прем'єр Словаччини.
Він також додав, що разом з Орбаном докладає "величезних зусиль" для розвитку високоякісних дружніх відносин між країнами, а також забезпечення "гідного становища національних меншин".
Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться вже сьогодні, 12 квітня. За даними росЗМІ, у Кремлі припускають, що партія чинного прем'єра Віктора Орбана програє, тож у РФ уже готують підґрунтя, щоб звинуватити в можливому фіаско саму угорську команду.
Зазначимо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо відомий своїми проросійськими заявами, як і Орбан. На цьому тлі він обіцяв продовжити антиєвропейську риторику навіть у разі поразки угорського прем'єра. Але як пише Bloomberg, за такого результату Фіцо навряд чи вдасться реалізувати обіцяне.
Також додамо, що Орбана активно підтримує адміністрація Трампа. Днями віцепрезидент США Джей Ді Венс приїхав до Угорщини, де публічно підтримав Орбана.
Крім того, вчора президент США Дональд Трамп пообіцяв Угорщині економічне процвітання, якщо Орбан продовжить керувати країною.