Фицо публично поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии

Глава правительства Словакии Роберт Фицо публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за день до начала парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
По словам Фицо, он будет следить за ходом выборов в Венгрии во время своего визита во Вьетнам.
"Желаю Виктору Орбану достижения всех его политических целей на парламентских выборах. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал столь решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", - написал премьер Словакии.
Он также добавил, что вместе с Орбаном прилагает "огромные усилия" для развития высококачественные дружеских отношениймежду странами, а также обеспечения "достойного положения национальных меньшинств".
Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоятся уже сегодня, 12 апреля. По данным росСМИ, в Кремля допускают, что партия действующего премьера Виктора Орбана проиграет, поэтому в РФ уже готовят почву, чтобы обвинить в возможном фиаско саму венгерскую команду.
Отметим, что словацкий премьер Роберт Фицо известен своими пророссийскими заявлениями, как и Орбан. На этом фоне он обещал продолжить антиевропейскую риторику даже в случае поражения венгерского премьера. Но как пишет Bloomberg, при таком исходе Фицо вряд ли удастся реализовать обещанное.
Также добавим, что Орбана активно поддерживает администрация Трампа. На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс приехал в Венгрию, где публично поддержал Орбана.
Кроме того, вчера президент США Дональд Трамп пообещал Венгрии экономическое процветание, если Орбан продолжит руководить страной.