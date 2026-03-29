Фіцо пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти РФ

17:10 29.03.2026 Нд
2 хв
Окрім блокування санкцій, Фіцо погрожує заблокувати вступ України до ЄС
aimg Едуард Ткач
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо ЄС не вплине на Україну з метою відновити постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ta3.

Читайте також: Чому Орбан і Фіцо почали атаку на Україну: шантаж "Дружбою" і вибори в Угорщині

Як пише видання, у своєму відеозверненні Фіцо розкритикував Єврокомісію і президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

"Після зупинки транзиту газу це вже другий відкрито ворожий і економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. Європейська комісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось зробити", - стверджує словацький прем'єр.

Також він піддав критиці ЄК за "подвійні стандарти", оскільки, за його словами, вона ставить інтереси України вище за інтереси країн Євросоюзу.

Крім цього Фіцо стверджує, що Словаччина отримала з Брюсселя "лист із погрозами" за заходи щодо захисту внутрішнього паливного ринку. Водночас Україні надійшли "листи, сповнені любові і розуміння".

На цьому тлі словацький прем'єр пригрозив Єврокомісії заблокувати 20-й пакет антиросійських санкцій, а також вступ України до ЄС.

"Якщо Європейська комісія має намір продовжувати діяти в такий спосіб і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, вона має забути про підтримку 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації або про нашу допомогу в якнайшвидшому вступі України до ЄС", - резюмував він.

Що ще говорив Фіцо на адресу України

Нагадаємо, на початку березня Роберт Фіцо обговорив із главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн відновлення "Дружби". Під час розмови він намагався переконати її в цілісності трубопроводу.

Також 19 березня він поскаржився, що на саміті Євроради весь день була розмова про Україну, але прогресу у відновленні поставок російської нафти так і не було.

Крім того, раніше цього місяця він говорив, що Словаччина заблокує кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд доларів, якщо інспектори не зможуть оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба".

Ажіотаж на кордоні: у ДПСУ назвали причину черг на в'їзд в Україну і дали пораду
Ажіотаж на кордоні: у ДПСУ назвали причину черг на в'їзд в Україну і дали пораду
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни