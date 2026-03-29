Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует 20-й пакет санкций против России, если ЕС не повлияет на Украину с целью возобновить поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ta3 .

Как пишет издание, в своем видеообращении Фицо раскритиковал Еврокомиссию и президента Украины Владимира Зеленского из-за остановки транзита российский нефти по трубопроводу "Дружба".

"После остановки транзита газа это уже второй открыто враждебный и экономический вредный шаг Зеленского против Словакии. Европейская комиссия ничего не сделала, чтобы заставить президента Украины что-либо предпринять", - утверждает словацкий премьер.

Также он подверг критике ЕК за "двойные стандарты", поскольку, по его словам, она ставит интересы Украины выше интересов стран Евросоюза.

Помимо этого Фицо утверждает, что Словакия пришло из Брюсселя "письмо с угрозами" за меры по защите внутреннего топливного рынка. В то же время Украине пришли "письма, полные любви и понимания".

На этом фоне словацкий премьер пригрозил Еврокомиссии заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций, а также вступление Украины в ЕС.

"Если Европейская комиссия намерена продолжать действовать подобным образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, она должна забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей помощи в скорейшем вступлении Украины в ЕС", - резюмировал он.