Фіцо поскаржився Путіну на атаки по "Дружбі" та анонсував візит до України

Фіцо на зустрічі з Путіним, яка відбулася в Пекіні, заявив, що Словаччина "дуже жорстко" реагує на подібні інциденти.

Прем'єр-міністр Словаччини сказав главі Кремля, що "має намір порушити це питання на майбутній зустрічі з президентом Володимиром Зеленським". Переговори між ними заплановано на 5 вересня в Ужгороді.

Фіцо також подякував диктатору за "гостинність, надану делегації країни під час нещодавнього візиту на парад перемоги у РФ".