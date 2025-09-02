UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Фіцо поскаржився Путіну на атаки по "Дружбі" та анонсував візит до України

Фото: словацький прем'єр Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним розкритикував українські атаки нафтопроводу "Дружба" і пообіцяв приїхати в Ужгород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Фіцо на зустрічі з Путіним, яка відбулася в Пекіні, заявив, що Словаччина "дуже жорстко" реагує на подібні інциденти.

Прем'єр-міністр Словаччини сказав главі Кремля, що "має намір порушити це питання на майбутній зустрічі з президентом Володимиром Зеленським". Переговори між ними заплановано на 5 вересня в Ужгороді.

Фіцо також подякував диктатору за "гостинність, надану делегації країни під час нещодавнього візиту на парад перемоги у РФ".

 

Удари по "Дружбі"

Нагадаємо, українські дрони вже кілька разів атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території РФ. Унаслідок таких ударів постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину призупинялися.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав погрожувати, що якщо удари продовжаться, Угорщина припинить експорт електроенергії в Україну.

Також нещодавно, 28 серпня, угорська влада оголосила, що командувачу Силами безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.

У відповідь український воїн зазначив, що угорські гроші за російську нафту потім ідуть на виробництво дронів і ракет, якими за указом Путіна руйнують мирні міста України.

