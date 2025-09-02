RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Фицо пожаловался Путину на атаки по "Дружбе" и анонсировал визит в Украину

Фото: словацкий премьер Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковал украинские атаки нефтепровода "Дружба" и пообещал приехать в Ужгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Фицо на встрече с Путиным, которая произошла в Пекине, заявил, что Словакия "очень жестко" реагирует на подобные инциденты.

Премьер-министр Словакии сказал главе Кремля, что "намерен поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским". Переговоры между ними запланированы на 5 сентября в Ужгороде.

Фицо также поблагодарил диктатора за "гостеприимство, оказанное делегации страны во время недавнего визита на парад победы в РФ".

 

 

Удары по "Дружбе"

Напомним, украинские дроны уже несколько раз атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории РФ. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию приостанавливались.

В связи с этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал угрожать, что если удары продолжатся, Венгрия прекратит экспорт электроэнергии в Украину.

Также недавно, 28 августа, венгерские власти объявили, что командующему Силами беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди запретили въезд в Венгрию и страны Шенгенской зоны.

В ответ украинский воин отметил, что венгерские деньги за российскую нефть потом идут на производство дронов и ракет, которыми по указу Путина разрушают мирные города Украины.

