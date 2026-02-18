Фіцо погрожує залишити Україну без світла: чи можливий шантаж і до чого тут Орбан

Словаччина погрожує припинити постачання електроенергії України через зупинку нафтопроводу "Дружба". Але причина насправді не в цьому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality та коментар енергетичного експерта Володимира Омельченко.
Читайте також: "Дружба" під ударом ЗСУ: як атаки по нафтопроводу б'ють по РФ і чому панікує Орбан
Відповідну заяву зробив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.
"Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії", - сказав він.
В коментарі РБК-Україна Омельченко наголосив, що у Фіцо відсутні повноваження для цього.
"Зараз іде гібридна війна така, яку Росія розв'язала, щоб врятувати Орбана (прем'єр Угорщини, - ред.). Орбан там має поганий рейтинг зараз, відстає його партія від опозиціонерів, і тому для Путіна вкрай важливо зберегти Орбана на своїй посаді", - сказав він.
Експерт пояснив, що з цієї причини російський диктатор провів операцію - РФ атакувала інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" і транзит на Угорщину і Словаччину зупинився.
Після того Орбан і Фіцо заявили, що винна не Росія, а Україна, що нібито Київ хоче зруйнувати енергетичну безпеку цих країн.
"Тобто це гібридна спецоперація Росії, яка на меті має, спершу, значить, зберегти на посаді Орбана, і друге - це створити великі труднощі для імпорту електричної енергії в Україну, тому що це є критичний, так сказати, імпорт, який Росія не здатна зламати своїми ударами", - зазначив Омельченко.
Він підкреслив, що ані Угорщина, ані Словаччина нічого не можуть самі зробити. Уряд не має права, тому що має підпорядковуватися правилам Євросоюзу.
Взимку 2025 року від Словаччини вже лунали подібні погрози щодо імпорту електроенергії в Україні. Як пояснював тоді ще прем'єр Денис Шмигаль, в словацького уряду немає на це жодних повноважень, оскільки рішення про постачання в Україні ухвалює не місцевий оператор, а Європейська енергетична мережа (ENTSO-E).
Нагадаємо, транзит нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну зупинили у січні внаслідок масованих ударів РФ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що проблеми з транзитом почалися через удар окупантів по нафтопроводу.
За словами Сибіги, Будапешт публічно не відреагував на цей удар, хоча раніше, коли нафтопровід було пошкоджено внаслідок операцій України, угорські чиновники одразу починали погрожувати Києву.
Зазначимо, в понеділок, 16 лютого, Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії по допомогу з імпортом нафти через проблеми з "Дружбою".
У відповідь голова Мінекономіки Хорватії Анте Шушняра заявив, що країна готова допомогти, однак лише в рамках законодавства ЄС і без порушень санкцій США.