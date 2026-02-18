Фіцо погрожує залишити Україну без світла: чи можливий шантаж і до чого тут Орбан

Відповідну заяву зробив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

"Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії", - сказав він.

Фіцо не має повноважень

В коментарі РБК-Україна Омельченко наголосив, що у Фіцо відсутні повноваження для цього.

"Зараз іде гібридна війна така, яку Росія розв'язала, щоб врятувати Орбана (прем'єр Угорщини, - ред.). Орбан там має поганий рейтинг зараз, відстає його партія від опозиціонерів, і тому для Путіна вкрай важливо зберегти Орбана на своїй посаді", - сказав він.

Операція Росії з "Дружбою"

Експерт пояснив, що з цієї причини російський диктатор провів операцію - РФ атакувала інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" і транзит на Угорщину і Словаччину зупинився.

Після того Орбан і Фіцо заявили, що винна не Росія, а Україна, що нібито Київ хоче зруйнувати енергетичну безпеку цих країн.

"Тобто це гібридна спецоперація Росії, яка на меті має, спершу, значить, зберегти на посаді Орбана, і друге - це створити великі труднощі для імпорту електричної енергії в Україну, тому що це є критичний, так сказати, імпорт, який Росія не здатна зламати своїми ударами", - зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що ані Угорщина, ані Словаччина нічого не можуть самі зробити. Уряд не має права, тому що має підпорядковуватися правилам Євросоюзу.

Погрози Словаччини лунають не вперше

Взимку 2025 року від Словаччини вже лунали подібні погрози щодо імпорту електроенергії в Україні. Як пояснював тоді ще прем'єр Денис Шмигаль, в словацького уряду немає на це жодних повноважень, оскільки рішення про постачання в Україні ухвалює не місцевий оператор, а Європейська енергетична мережа (ENTSO-E).