Фицо угрожает оставить Украину без света: возможен ли шантаж и при чем тут Орбан

Словакия угрожает прекратить поставки электроэнергии Украине из-за остановки нефтепровода "Дружба". Но причина на самом деле не в этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality и комментарий энергетического эксперта Владимира Омельченко.
Соответствующее заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии", - сказал он.
В комментарии РБК-Украина Омельченко подчеркнул, что у Фицо отсутствуют полномочия для этого.
"Сейчас идет гибридная война такая, которую Россия развязала, чтобы спасти Орбана (премьер Венгрии, - ред.). Орбан там имеет плохой рейтинг сейчас, отстает его партия от оппозиционеров, и поэтому для Путина крайне важно сохранить Орбана на своем посту", - сказал он.
Эксперт пояснил, что по этой причине российский диктатор провел операцию - РФ атаковала инфраструктуру нефтепровода "Дружба" и транзит на Венгрию и Словакию остановился.
После того Орбан и Фицо заявили, что виновата не Россия, а Украина, что якобы Киев хочет разрушить энергетическую безопасность этих стран.
"То есть это гибридная спецоперация России, которая имеет целью, сначала, значит, сохранить на посту Орбана, и второе - это создать большие трудности для импорта электрической энергии в Украину, потому что это критический, так сказать, импорт, который Россия не способна сломать своими ударами", - отметил Омельченко.
Он подчеркнул, что ни Венгрия, ни Словакия ничего не могут сами сделать. Правительство не имеет права, потому что должно подчиняться правилам Евросоюза.
Зимой 2025 года от Словакии уже звучали подобные угрозы относительно импорта электроэнергии в Украину. Как объяснял тогда еще премьер Денис Шмыгаль, у словацкого правительства нет на это никаких полномочий, поскольку решение о поставках в Украину принимает не местный оператор, а Европейская энергетическая сеть (ENTSO-E).
Напомним, транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину остановили в январе в результате массированных ударов РФ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что проблемы с транзитом начались из-за удара оккупантов по нефтепроводу.
По словам Сибиги, Будапешт публично не отреагировал на этот удар, хотя раньше, когда нефтепровод был поврежден в результате операций Украины, венгерские чиновники сразу начинали угрожать Киеву.
Отметим, в понедельник, 16 февраля, Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью с импортом нефти из-за проблем с "Дружбой".
В ответ глава Минэкономики Хорватии Анте Шушняра заявил, что страна готова помочь, однако только в рамках законодательства ЕС и без нарушений санкций США.